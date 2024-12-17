Вадим Евсеев: журналистам не надо меня бояться — нужно готовиться просто

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев рассказал, что ему не нравится в общении с журналистами.

— Вас побаиваются журналисты. Правильно делают?

— Ну, если вы задаёте вопрос и не знаете сути…

— Теряемся под вашим прессингом.

— А зачастую, бывает, спрашивают, даже не зная что. Говорят: «Вы работали в Белгороде». А я не работал в Белгороде. Человек теряется. Это в основном по телефону. Или, бывает, звонят: «А вот в «Спартаке»…» А у меня игра через три часа. Спрашиваю: «В каком «Спартаке», костромском?» Когда задают нормальные вопросы и нормально общаются, я вполне адекватен. Не надо бояться — надо просто готовиться. Задавать вопросы не с неба, а по сути.

— Какого плана вопросы вас раздражают?

— Когда разговариваешь с двумя камерами на некоторых пресс-конференциях после матчей. Говорят: «Расскажите об игре». Кому? Камере? Значит, новые технологии — будем камерам общаться, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.