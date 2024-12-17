Вадим Евсеев поставил Рахимова на первое место в списке лучших тренеров РПЛ 2024 года

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев ответил на вопрос, кого считает лучшими тренерами РПЛ в 2024 году. На первое место он поставил Рашида Рахимова из «Рубина».

«Рахимов. В первой части сезона его команда была одной из самых стабильных с точки зрения игры. Я много их матчей смотрел и могу назвать «Рубин» одним из открытий сезона.

Тедеев. Команда только зашла из ФНЛ, на стрессе — и в такой футбол играет. Но я понимаю, что лучше так выступать и иметь свой стержень. Да, из больших команд они обыграли только «Зенит», но и тех, кто ниже, побеждали.

А третьим пусть будет Станкович из «Спартака», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.