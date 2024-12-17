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Марко Николич выступил с обращением к болельщикам ЦСКА

Марко Николич выступил с обращением к болельщикам ЦСКА
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Главный тренер ПФК ЦСКА Марко Николич обратился к болельщикам армейского клуба. Сербский специалист признался, что с поддержкой фанатов его команде значительно лучше даётся футбол.

— Марко, что бы вы сказали болельщикам ЦСКА?
— Во-первых, что мне их очень не хватает на этих играх РПЛ, когда их не очень много на стадионе.

— Да, тем более что вы их видите [на матчах] на Кубок.
— Это вызывает очень большое удовольствие у всех нас. ЦСКА — один из трёх-четырёх клубов, которым это мешает больше остальных. Это ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», у которых очень большое количество болельщиков. Это никому не делает такую большую разницу, как нам. Заряд футболистов совсем другой, когда они за спиной, и это другой футбол, и они не могут расслабиться и не могут вообще играть по-другому, кроме [как на] 100%, — сказал Николич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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