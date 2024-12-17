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Гендиректор A22 — о перезапуске Суперлиги: хотим обеспечить устойчивое развитие футбола

Гендиректор A22 — о перезапуске Суперлиги: хотим обеспечить устойчивое развитие футбола
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Бернд Райхарт, являющийся генеральным директором A22 Sports Management, объяснил, почему организация решила объявить о перезапуске Объединённой лиги (ранее — Суперлига).

«A22 стремится обеспечить устойчивый рост и развитие футбола. Наше активное взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами выявило ряд насущных проблем, с которыми сталкивается этот вид спорта, в том числе растущие расходы болельщиков, перегруженный календарь, недостаточные инвестиции в женский футбол и недовольство форматом и управлением нынешних общеевропейских соревнований. Наше предложение направлено на решение этих проблем.

Сейчас самое время для всех заинтересованных сторон, включая УЕФА и ФИФА, внедрять реальные инновации, которые ставят во главу угла впечатления болельщиков и доступность футбола, благополучие игроков и конкурентоспособность матчей. Мы по-прежнему стремимся развивать отношения, основанные на взаимном уважении, прозрачности и конструктивном диалоге. Болельщики, игроки, клубы, лиги и другие группы, составляющие футбольное сообщество, заслуживают не меньшего», — приводит слова Райхарта пресс-служба A22 Sports Management.

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