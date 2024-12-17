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Рахимов: самое важное для Дзюбы — продлить футбольную карьеру

Рахимов: самое важное для Дзюбы — продлить футбольную карьеру
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что нападающему тольяттинского «Акрона» Артёму Дзюбе важно продлить футбольную карьеру.

«Вокруг Артема последние годы много всего происходит. Видим не только позитивные моменты, но и негативные. Сейчас для него самое важное — продлить футбольную карьеру и постараться показывать свой максимум», — заявил Рахимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 36-летний нападающий провёл на поле 717 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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