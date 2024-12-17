Рахимов: самое важное для Дзюбы — продлить футбольную карьеру

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что нападающему тольяттинского «Акрона» Артёму Дзюбе важно продлить футбольную карьеру.

«Вокруг Артема последние годы много всего происходит. Видим не только позитивные моменты, но и негативные. Сейчас для него самое важное — продлить футбольную карьеру и постараться показывать свой максимум», — заявил Рахимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 36-летний нападающий провёл на поле 717 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.