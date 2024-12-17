Балахнин: ошибки «Зенита» вывели «Краснодар» на первое место в РПЛ

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о борьбе за чемпионский титул РПЛ в нынешнем сезоне.

«Видно, что «Краснодару» не хватает опыта борьбы за первые места. Именно ошибки «Зенита» вывели «быков» на первое место. Конечно, лидерство в РПЛ не умаляет игру команды, но два домашних поражения с не самыми сильными соперниками — это из ряда вон для «Зенита», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).