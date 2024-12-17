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Александр Побегалов заменил Дмитрия Черышева на посту главного тренера «Шинника»

Александр Побегалов заменил Дмитрия Черышева на посту главного тренера «Шинника»
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Российский специалист Александр Побегалов назначен на должность главного тренера ярославского «Шинника». Дмитрий Черышев покинул пост. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в телеграм-канале.

«Дмитрий Николаевич Черышев покидает пост главного тренера футбольного клуба «Шинник». Контракт завершён досрочно по соглашению сторон.

За год под руководством Дмитрия Николаевича команда заняла по итогам сезона-2023/2024 седьмое место. Сейчас «Шинник» на 14-й позиции в таблице, успешно прошёл три этапа розыгрыша Кубка России. Благодарю тренера за работу и желаю дальнейших профессиональных успехов.

Новым наставником футбольного клуба «Шинник» станет Александр Михайлович Побегалов. В особых представлениях он не нуждается. Легенда ярославского футбола, Александр Михайлович отлично знаком специалистам и болельщикам», — написал Евраев.

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