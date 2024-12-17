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Тренер ЦСКА Николич — о своей мечте: в ближайшее время биться за чемпионство

Тренер ЦСКА Николич — о своей мечте: в ближайшее время биться за чемпионство
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич назвал свою главную и большую мечту. Сербский специалист отметил, что очень хотел бы бороться с армейцами за чемпионский титул уже в самое ближайшее время.

«У меня большая надежда и мечта, что в ближайшее время, на коротко-средний срок, так скажем, мы будем готовы биться за чемпионство. И только эта цель у меня. Меня не устраивает работать на зарплату. И если не получается в ближайшее среднее время, так меня точно не будет здесь», — сказал Николич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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