Колодин назвал хорошей трансферную политику санкт-петербургского «Зенита»

Бывший футболист московского «Динамо» Денис Колодин высказался о трансферной политике «Зенита». В летнее трансферное окно — 2024 сине-бело-голубые приобрели таких футболистов, как Лусиано Гонда, Александр Соболев, Максим Глушенков и Сергей Волков. В составе «Зенита» также выступают несколько бразильцев — в частности, Нино, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо и Артур.

«Если бы «Зенит» играл в еврокубках, за него переживали бы все российские болельщики. Но сейчас еврокубков нет, поэтому многие не очень хорошо относятся к «Зениту». Стратегия комплектования состава? Если бразильцы едут в Петербург, то в чём проблема? Если «Зенит» заманивает к себе бразильцев, не играя в еврокубках, значит, он хорошо делает свою работу», — приводит слова Колодина Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).