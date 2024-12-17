В «Урарту» обозначили интерес к футболисту «Спартака»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько заявил об интересе к полузащитнику «Спартака» Михаилу Игнатову. Специалист отметил, что считает хавбека красно-белых талантливым футболистом. Однако он не понимает, что мешает Игнатову в полной мере реализовать свой потенциал. Гунько подчеркнул, что хотел бы видеть такого игрока в своей команде.

«Хотел бы видеть Игнатова у себя в команде? Конечно-конечно. Был такой момент, когда я отговаривал Игнатова уезжать в Португалию. Игнатов всё-таки съездил туда, но потом вернулся. Разумеется, он очень талантливый игрок, но никак не может раскрыть свой талант. Не понимаю, что ему мешает. Так или иначе, я хотел бы видеть такого качественного игрока в «Урарту», — приводит слова Гунько Metaratings.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Игнатов может покинуть «Спартак» этой зимой. Речь шла об аренде в другие клубы.