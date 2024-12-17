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Александер-Арнольд хочет зарабатывать наравне с Салахом по новому контракту — The Sun

Александер-Арнольд хочет зарабатывать наравне с Салахом по новому контракту — The Sun
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Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд готов продлить контракт с клубом, заканчивающийся грядущим летом, если его заработную плату повысят до уровня крайнего нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха, чей оклад составляет £ 350 тыс. в неделю. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, нынешняя заработная плата 26-летнего футболиста составляет £ 180 тыс. в неделю. Руководство «Ливерпуля» готово повысить её до £ 250 тыс. в неделю по новому трудовому соглашению. Подчёркивается, что Александер-Арнольд сообщил своему окружению, что хочет остаться в «Ливерпуле». В следующем месяце между сторонами может состояться новый раунд переговоров.

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