Александер-Арнольд хочет зарабатывать наравне с Салахом по новому контракту — The Sun

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд готов продлить контракт с клубом, заканчивающийся грядущим летом, если его заработную плату повысят до уровня крайнего нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха, чей оклад составляет £ 350 тыс. в неделю. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, нынешняя заработная плата 26-летнего футболиста составляет £ 180 тыс. в неделю. Руководство «Ливерпуля» готово повысить её до £ 250 тыс. в неделю по новому трудовому соглашению. Подчёркивается, что Александер-Арнольд сообщил своему окружению, что хочет остаться в «Ливерпуле». В следующем месяце между сторонами может состояться новый раунд переговоров.

Сколько зарабатывают футболисты: