Балахнин: «Спартак» будет претендовать на первое место — их игра радует глаз

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением об участии московского «Спартака» в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак» ворвался в тройку и догнал лидеров чемпионата России. Это обусловлено хорошей игрой, которая радует глаз. А также спадом и потерей очков со стороны «Краснодара» и «Зенита». Если бы они продолжали выступать на хорошем уровне, «Спартак» при такой игре не приблизился бы к ним. Однако красно-белые показали в концовке, что будут бороться и претендовать на первое место. Однако впереди длинный зимний перерыв, в котором у команд произойдут усиления и подготовка. Поэтому в игре команд всё ещё перевернётся», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.