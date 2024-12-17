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Денис Давыдов: мне не давали уйти из «Спартака»

Денис Давыдов: мне не давали уйти из «Спартака»
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассказал, как руководство красно-белых не отпускало его из команды.

«Мне никто не давал уйти. Говорили: «Нет, давай, ты всё докажешь». Нужно было уходить лет в 20, играть в аренде, например, в «Уфе». Я за два года в «Спартаке» провёл 20 матчей. А мне 20 лет, и я должен был играть по 50 матчей. В команде Зе Луиш, Адриано, Мельгарехо, ты тренируешься четвёртым. Говорил: «Дайте за Спартак-2 сыграю». Мне отвечали, что я нужен в обойме основной команды. Сидишь — не играешь, можно поплыть», — сказал Давыдов в эфире «Спартак-шоу».

Напомним, Давыдов начал выступать за молодёжный состав «Спартака» в сезоне-2012/2013. Первую игру за основную команду красно-белых он провёл 28 сентября 2013 года, выйдя на замену в матче с «Зенитом». Всего за «Спартак» нападающий провёл 37 встреч, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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