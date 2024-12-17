Сдавший положительный допинг-тест Мудрик прошёл проверку на полиграфе — источник

Крайний нападающий лондонского «Челси» Михаил Мудрик, сдавший положительный допинг-тест, прошёл проверку на полиграфе. Об этом сообщает телеграм-канал ТаТоТаке.

По информации источника, украинский футболист прошёл данную процедуру в Лондоне. Мудрик заявил, что «абсолютно непричастен к попаданию в его организм запрещённого вещества и что он ни в каком виде не принимал милдронат осознанно».

Подчёркивается: полиграф показал, что ответы Мудрика с большой вероятностью были честными.

Допинг-пробу, которая показала положительный результат, взяли у игрока в конце октября. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба «B».

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