Отец нападающего «Рубина» Даку: на данный момент с нами не связывался ни один клуб

Фехми Даку, отец нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку, прокомментировал интерес к своему сыну со стороны других клубов.

«На данный момент с нами не связывался ни один клуб. Что касается «Зенита», то, возможно, интерес был, но не более. Сейчас время трансферов, поэтому уход в другой клуб возможен. Мы с Мирлиндом выбираем два пути — долгосрочный контракт с «Рубином» или трансфер. Дальше — решать руководству, нам тоже важно их мнение. Думаю, в начале следующего года с открытием трансферного окна начнётся работа в этом направлении», — приводит слова Даку Sport24.

В текущем сезоне Мирлинд Даку провёл за клуб во всех турнирах 19 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи.