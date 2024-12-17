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«Галатасарай» хочет бесплатно забрать Дибалу из «Ромы» этой зимой — Sky Sport Italia

«Галатасарай» хочет бесплатно забрать Дибалу из «Ромы» этой зимой — Sky Sport Italia
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Турецкий «Галатасарай» сделал предложение по условиям личного контракта нападающему итальянской «Ромы» Пауло Дибалы, сообщает Sky Sport Italia. Клуб из Стамбула предложил аргентинцу зарплату в размере € 10 млн в год.

По информации источника, «Галатасарай» хочет забрать футболиста в зимнее трансферное окно, при этом обойтись без компенсации для «Ромы» или же выплатить некую минимальную сумму, так как контракт Дибалы истекает летом 2025 года. Также отмечается, что аргентинец не горит желанием покидать клуб из Рима зимой. Сообщается, что агент футболиста на данный момент находится в Турции и проводит переговоры с руководством «Галатасарая».

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За римлян 31-летний футболист провёл 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 19 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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