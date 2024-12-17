Вадим Евсеев: может быть, как раз фанатов ЦСКА и не хватает

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев допустил, что, возможно, московскому ЦСКА не хватает поддержки болельщиков для достижения результатов.

«Одну кричалку мы слышим, но хотя бы мата не стало на стадионе. На ЦСКА, «Локомотиве» тоже это заметил. Может быть, ЦСКА как раз фанатов и не хватает. На Кубок команда бежит, забивает. Были фанаты — выиграли 3:0. В чемпионате могли повторить, если бы свои моменты использовали. В итоге отыгрывались с 0:2. Но тут и «Рубину» нужно отдать должное», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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