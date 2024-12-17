Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Винисиус будет признан лучшим игроком 2024 года на церемонии The Best от ФИФА — Globo

Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получит награду лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА, которая состоится сегодня, 17 декабря. Об этом сообщает Globo Esporte.

Конкурентами Винисиуса в данной номинации являются: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

Указанная премия учитывает выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Материалы по теме Винисиуса могут наказать за дерзкий жест в адрес фанатов «Райо Вальекано»

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: