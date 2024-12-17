Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус будет признан лучшим игроком 2024 года на церемонии The Best от ФИФА — Globo

Винисиус будет признан лучшим игроком 2024 года на церемонии The Best от ФИФА — Globo
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор получит награду лучшему футболисту 2024 года на церемонии The Best от ФИФА, которая состоится сегодня, 17 декабря. Об этом сообщает Globo Esporte.

Конкурентами Винисиуса в данной номинации являются: Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

Указанная премия учитывает выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

Винисиус Жуниор Подробнее
Материалы по теме
Винисиуса могут наказать за дерзкий жест в адрес фанатов «Райо Вальекано»

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android