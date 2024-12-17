Деменко рассказал, какие позиции надо усилить «Краснодару» для борьбы за чемпионство

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко рассказал, какие позиции нужно усилить чёрно-зелёным для борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. На данный момент «быки» идёт на первом месте в чемпионате, набрав 39 очков за 18 туров.

«Если у руководства «Краснодара» есть возможность совершать трансферы на вход, по-хорошему нужно приобрести футболиста на каждую позицию. Может, в полузащите достаточно футболистов и есть конкуренция, но на позиции вратаря точно нужно усиление. Агкацев стоит неплохо, но Дюпин в Кубке России не показывает уверенной игры.

Также нужно приобрести защитника и нападающего, чтобы помочь Кордобе. Если мы говорим о чемпионстве, «Краснодар» должен укрепить три позиции», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.