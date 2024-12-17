Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Рондон: «Пачука» собирается обыграть «Реал» и завоевать трофей

Бывший нападающий «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон, ныне выступающий за мексиканскую «Пачуку», высказался о грядущем финальном матче Межконтинентального кубка с мадридским «Реалом», который состоится в среду, 18 декабря.

«Я очень рад тому, что являюсь частью этой команды. В нынешнем году мы добились больших успехов, но у нас впереди ещё один финал, и мы постараемся победить в нём.

Мы уже выиграли два трофея. Теперь намерены завоевать третий, победив мадридский «Реал». «Пачука» собирается подойти к этому матчу со смирением, но также с большим энтузиазмом. Я с детства мечтал играть с великими командами на больших стадионах, оказываться в подобных ситуациях и бороться за титулы. Мне посчастливилось встретиться с «Реалом», когда я выступал за «Лас-Пальмас» и «Малагу», — приводит слова Рондона Sport.es.

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