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Вадим Евсеев: я не сторонник штрафов, не любитель отнимать у футболистов деньги

Вадим Евсеев: я не сторонник штрафов, не любитель отнимать у футболистов деньги
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев поделился мнением о своём отношении к штрафам для футболистов.

«Со своими футболистами, с людьми, с которыми работаю, провожу больше времени, чем с супругой, я всегда стараюсь быть открытым. Но сначала — требования. Перед тренировкой объяснение или теория, потом вышли на полтора или два часа сделать основную работу — потом можно пошутить.

Мне без разницы, молодой или опытный игрок — требования одни и те же. Молодому можно в начале сказать спокойно, если ошибся. Есть футболисты, которым одного раза достаточно. Один раз я сказал Фомину делать так и так — он уже в сборной играл. Кому-то до сих пор говорят. Посмеяться или поговорить по душам — пожалуйста.

Что касается штрафов, я не сторонник. Не любитель отнимать у футболистов деньги, особенно, когда они получают немного. Но я понимаю людей, которые работают в больших командах, где большие зарплаты. Всегда говорю футболисту: «Дай мне 100 тысяч. Чего ты не даёшь мне 100 тысяч? Это же твои деньги». Отвечают: «Мои». Говорю: «А чего ты их сейчас взял и отдал? Мы пропустили на последних секундах. Ты же не отдашь их сейчас на улице первому встречному». Так разговариваем», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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