Евсеев: что такого в спортивном долголетии Беленова? Лови мяч, играй сколько влезет

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев, ныне возглавляющий «Ленинградец», ответил на вопрос о спортивном долголетии 38-летнего вратаря «Факела» Александра Беленова.

— Удивляет спортивное долголетие хорошо знакомого вам по «Уфе» Беленова?

— А что такого? Лови мячи, играй сколько влезет. Я на возраст не смотрю. Смотрю на него только из-за того, что во Второй лиге должны быть два лимитчика определённого возраста. В Первой лиге должен быть один игрок. Если он соответствует, то играет. Были футболисты, которых я ставил в состав и в 16 лет, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

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