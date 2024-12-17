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Агент Бозова: зимой Никита едет на сборы с «Балтикой», всё нормально

Агент Бозова: зимой Никита едет на сборы с «Балтикой», всё нормально
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Футбольный агент Алексей Сафонов, который занимается делами игрока калининградской «Балтики» Никиты Бозова, рассказал, почему его клиент провёл так мало времени на поле в текущем сезоне.

«У Никиты была неприятная травма, именно по этой причине он практически не играл. Сейчас уже всё хорошо, он полностью восстановился. Тренер и клуб на него рассчитывают. Зимой Никита едет на сборы с «Балтикой», всё нормально. Никаких проблем нет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Никита Бозов, который является воспитанником московского «Спартака», отыграл всего два матча за калининградский клуб, проведя в общей сложности на поле 38 минут.

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