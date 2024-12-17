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Балахнин объяснил, почему «Спартак» рассматривает на пост спортивного директора иностранца

Балахнин объяснил, почему «Спартак» рассматривает на пост спортивного директора иностранца
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Бывший скаут «Ростова» Сергей Балахнин объяснил, почему московский «Спартак» рассматривает на пост спортивного директора иностранного специалиста.

«Проблема, что у «Спартака» перед зимним трансферным окном нет спортивного директора. Она должна быть решена. Этот период важен, ведь происходит подготовка команды и селекция, где решаются спортивные моменты.

Трудно сказать, почему в клубе не рассматривают на этот пост российских специалистов. Видимо, у нас не находят тех людей, которые комплексно подойдут к этой работе и смогут взять на себя функции, чтобы вывести команду на более высокий уровень. А назад отступать никто не хочет», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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