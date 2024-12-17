Стало известно, кем «Манчестер Юнайтед» может заменить Маркуса Рашфорда

«Манчестер Юнайтед» рассматривает 22-летнего крайнего нападающего «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямса в качестве потенциальной замены для 27-летнего вингера Маркуса Рашфорда, которому сообщили, что он будет продан в январское трансферное окно. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на El Nacional.

По информации источника, «красные дьяволы» и ещё два неназванных клуба вступили в контакт с Уильямсом, чтобы узнать его позицию относительно потенциального перехода в 2025 году. Подчёркивается, что трудовое соглашение испанского футболиста включает пункт об отступных в размере € 58 млн.

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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