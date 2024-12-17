Евсеев объяснил природу ошибок в обороне спартаковца Денисова и Тикнизяна из «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев объяснил природу ошибок в обороне игрока «Спартака» Даниила Денисова и футболиста железнодорожников Наира Тикнизяна.

«Тикнизян в обороне играет не то что ужасно, но с проблемами. Я не знал, с чем это связано, а оказывается, он всё детство в ЦСКА играл в атаке. Теперь понятно, от чего надо отталкиваться. И мы видим, что Галактионов стал его выше ставить, на сильных сторонах футболиста играть. Да, Тикнизян сам сказал, что этот сезон у него не очень из-за травматизма и слухов о переходе в другие команды. О том, что Денисов по юношам выступал в середине поля, я тоже не знал. Сейчас выходит за правого защитника — тоже есть проблемы при игре один в один, выборе позиции, в штрафной площади. Яркий пример — как его Тюкавин развернул», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.