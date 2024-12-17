Евсеев: Николич много российских игроков развил в «Локо» и сейчас занимается этим в ЦСКА

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России, шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев высказался об игре московского ЦСКА под руководством Марко Ниолича.

— В некоторых матчах они не забивали или пропускали мячи, совершая ошибки. Но структура игры в обороне, атаке, переходных фазах — она мне понятна. Играет-то не тренер, а футболисты. Если у них Кисляк заиграл, а Мендес ушёл в «Крылья Советов», это о чём говорит? Можете мне ответить?

— Молодой вытеснил опытного легионера.

— А тогда вопрос: что Мендес делает в ЦСКА? Иностранный игрок должен быть на голову выше местного. Николич много российских футболистов развил в «Локомотиве» и сейчас занимается этим в ЦСКА. Если Мусаев лучше на тренировках, чем Гуарирапа, то он и играет. Может, и конкуренция ему на пользу пошла, хотя у Мусаева есть проблемки. И он сам, и тренерский штаб это знают. Кисляк — ещё один пример. Когда я был у них, спросил у Марко: «Что за мальчишка?» Говорит: «Хороший, скоро будет играть». И через месяц Кисляк заиграл. И там ещё есть молодые ребята. А Круговой, наоборот, ярко начал, а как только пошли проблемы с набором очков — присел на лавку. Мне интересно, почему же тогда Агапов не играет. На тренировках прилично выглядел: высокий рост, левая нога, скорость высокая. Значит, есть какие-то нюансы. Но потенциал очевиден. Лукин сейчас «Рубину» два мяча забил, но проблемы в обороне никуда не делись. Дифирамбы поём, но защитник-то должен в первую очередь обороняться, а он проигрывает один в один. Нападающий «Рубина» корпус ставил — и всё, нет этого игрока, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.