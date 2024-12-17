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Кто станет игроком года по версии ФИФА?

Сегодня, 17 декабря, в Катаре пройдёт церемония The Best от ФИФА, в ходе которой будет объявлен победитель в номинации «Лучший игрок года среди мужчин».

В данной номинации представлены: Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе, Даниэль Карвахаль, Федерико Вальверде (все — «Реал» Мадрид), Лионель Месси («Интер Майами»), Ламин Ямаль («Барселона»), Эрлинг Холанд, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Флориан Вирц («Байер») и завершивший карьеру Тони Кроос.

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Лучшим игроком 2023 года на премии The Best от ФИФА был признан нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Указанная премия учитывает выступления игроков в период с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024-го. Победитель определяется посредством голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.

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