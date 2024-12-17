«Великолепное решение!» Вадим Евсеев оценил реформу Второй лиги

Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев оценил прошедшую реформу Второй лиги.

— Весной вас ждёт, по сути, новый чемпионат. Непривычно?

— А что непривычного?

— Сжатый формат, например.

— Хорошо. Для того и создавались эти зоны. «Серебро» борется за место в «Золоте», а «Золото» — за выход в Первую лигу. Великолепное решение руководства ФНЛ. Вижу только плюсы. Играешь с командами приблизительно одного уровня. Интерес огромный. Нет проходных матчей. Каждый может отнять очки у каждого. Я уже работал во Второй лиге и понимаю, ради чего всё и создавалось. В своё время из 16 команд максимум три-четыре боролись за выход в ФНЛ. Остальные в классе уступали, — сказал Евсеев в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Егором Кабаком и Олегом Лысенко.

Летом 2023 года Вторая лига была разделена на дивизион Б, который с 2024 года начал играть по календарной системе «весна-осень», и дивизион А в составе двух групп «Золото» и «Серебро» (по 10 команд в каждой) с отдельными осенним и весенним турнирами. С помощью групп дивизиона А осуществляется обмен клубами между Первой лигой, играющей по системе «осень-весна», и Второй лигой Б, переведённой на «весну-осень».