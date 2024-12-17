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«Мне нужны игроки, которые рады быть в «Роме». Раньери высказался о возможном уходе Дибалы

«Мне нужны игроки, которые рады быть в «Роме». Раньери высказался о возможном уходе Дибалы
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал слухи о возможном уходе аргентинского нападающего Пауло Дибалы в турецкий «Галатасарай».

«Каждый играет свою роль и делает свою работу. Я рад, что он у меня есть и что он играет, когда находится в форме. Если у него другие приоритеты, то две стороны должны договориться об этом. Если он не хочет оставаться, то всегда есть возможность уйти. Мне нужны только те игроки, которые будут рады быть здесь», — приводит слова Раньери Football Italia.

«Если у него другие приоритеты, то две стороны должны договориться об этом. Если он не хочет оставаться, есть возможность [уйти]. Мне нужны только игроки, которые будут рады остаться здесь».

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