Обновлённый формат Суперлиги предусматривает участие российских клубов

Организаторы Европейской Суперлиги, которые сегодня, 17 декабря, объявили о переименовании турнира в Объединённую лигу, предусмотрели участие в нём клубов из России.

В заявлении пресс-службы A22, дочерней компании Суперлиги, указано, что Объединённая лига открыта для участия в ней 96 клубов из 55 стран. Именно такое количество государств, включая Россию, являются членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее в СМИ появилась информация, что Объединённая лига будет состоять из четырёх «дивизионов» — звёздный, золотой, синий и «общий». Организаторы Объединённой лиги уже запросили у УЕФА официальное разрешение на проведение соревнования.

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