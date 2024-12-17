Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обновлённый формат Суперлиги предусматривает участие российских клубов

Обновлённый формат Суперлиги предусматривает участие российских клубов
Комментарии

Организаторы Европейской Суперлиги, которые сегодня, 17 декабря, объявили о переименовании турнира в Объединённую лигу, предусмотрели участие в нём клубов из России.

В заявлении пресс-службы A22, дочерней компании Суперлиги, указано, что Объединённая лига открыта для участия в ней 96 клубов из 55 стран. Именно такое количество государств, включая Россию, являются членами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее в СМИ появилась информация, что Объединённая лига будет состоять из четырёх «дивизионов» — звёздный, золотой, синий и «общий». Организаторы Объединённой лиги уже запросили у УЕФА официальное разрешение на проведение соревнования.

Материалы по теме
Европейская Суперлига перезапускается под новым названием — источник

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android