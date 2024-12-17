Деменко: Вендел и Клаудиньо — хорошие футболисты, «Зениту» нельзя отказываться от них

Бывший российский футболист Максим Деменко высказался об игре санкт-петербургского «Зенита» в последних матчах Российской Премьер-Лиги перед зимним перерывом. Напомним, сине-бело-голубые уступили самарским «Крыльям Советов» (2:3) и тольяттинскому «Акрону» (1:2).

«Последние результаты «Зенита» связаны с психологией. Мы всегда ожидаем большего от Вендела и Клаудиньо. Хоть они верой и правдой служат долгие годы «Зениту», но у них нет той мотивации, что была раньше. Это хорошие футболисты, поэтому отказываться от них нельзя, но нужна какая-то встряска. Только тренер может сказать, как в дальнейшем мотивировать футболистов. «Зенит» на данный момент по составу выглядит предпочтительнее всех в РПЛ», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.