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«Манчестер Юнайтед» может арендовать Коло Муани в январе — Football Insider

«Манчестер Юнайтед» может арендовать Коло Муани в январе — Football Insider
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с арендой 26-летнего нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные дьяволы» заинтересованы именно в аренде французского футболиста, поскольку на текущий момент клуб функционирует в условиях экономии после летнего трансферного окна. Подчёркивается, что конкуренцию «Манчестер Юнайтед» за Коло Муани может составить «РБ Лейпциг».

В нынешнем сезоне Коло Муани принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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