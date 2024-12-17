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Анчелотти ответил, сыграет ли Мбаппе в финале Межконтинентального кубка

Анчелотти ответил, сыграет ли Мбаппе в финале Межконтинентального кубка
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, сможет ли нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе принять участие в финальном матче Межконтинентального кубка с «Пачукой», который состоится в среду, 18 декабря.

Межконтинентальный кубок — 2024 . Финал
18 декабря 2024, среда. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Килиан тренировался вчера и чувствовал себя хорошо. Всё прошло здорово. Посмотрим [на его состояние] на сегодняшней тренировке. Мы настроены оптимистично», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Нападающий получил повреждение 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). По итогам медицинских тестов у игрока была диагностирована травма бедра левой ноги.

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