Анчелотти ответил, сыграет ли Мбаппе в финале Межконтинентального кубка

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, сможет ли нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе принять участие в финальном матче Межконтинентального кубка с «Пачукой», который состоится в среду, 18 декабря.

«Килиан тренировался вчера и чувствовал себя хорошо. Всё прошло здорово. Посмотрим [на его состояние] на сегодняшней тренировке. Мы настроены оптимистично», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Нападающий получил повреждение 10 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). По итогам медицинских тестов у игрока была диагностирована травма бедра левой ноги.

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