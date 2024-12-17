Александр Гришин: при хорошем раскладе даже «Рубин» может быть в гонке за чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об участии казанского «Рубина» в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.

«Этот сезон РПЛ интереснее, чем прошлый, потому что борьба за первое место идёт не между двумя командами, а между шестью. При хорошем раскладе даже «Рубин» может быть в гонке за чемпионство, ведь команда хорошо выступает. Хотя осталось всего 12 туров, поэтому сложно будет отыграть шесть-семь очков», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Казанский «Рубин» набрал 26 очков в 18 матчах и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.