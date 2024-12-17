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Утверждено расписание грядущих матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

Утверждено расписание грядущих матчей Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России
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Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь первых матчей 1/2 финала Пути РПЛ и игр второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2024/2025.

Путь регионов. 1/4 финала. Второй этап

11 марта (вторник):

  • 18:00 мск. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив» (Москва);
  • 20:30 мск. «Краснодар» — «Ахмат» (Грозный).

12 марта (среда):

  • 16:00 мск. «Акрон» (Тольятти) — «Спартак» (Москва):
  • 16:00 мск. «Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань).

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

12 марта (среда):

  • 18:15 мск. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
  • 20:30. ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Москва).
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