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«Сити» подал жалобу на местное радио из-за уровня освещения деятельности клуба перед дерби

«Сити» подал жалобу на местное радио из-за уровня освещения деятельности клуба перед дерби
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«Манчестер Сити» подал жалобу на местное подразделение радиостанции BBC из-за качества их работы по освещению деятельности клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, представители «горожан» «были ошеломлены», когда на пресс-конференции перед матчем 16-го тура английской Премьер-лини с «Манчестер Юнайтед» не было ни одного репортёра, освещающего деятельность «Манчестер Сити» с указанной радиостанции.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

По мнению представителей «горожан», подобное происходит впервые. В клубе считают, что ни одна другая команда АПЛ не сталкивалась с таким обращением к себе, в результате которого страдают слушатели, поддерживающие клуб.

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