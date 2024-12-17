«Сити» подал жалобу на местное радио из-за уровня освещения деятельности клуба перед дерби

«Манчестер Сити» подал жалобу на местное подразделение радиостанции BBC из-за качества их работы по освещению деятельности клуба. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, представители «горожан» «были ошеломлены», когда на пресс-конференции перед матчем 16-го тура английской Премьер-лини с «Манчестер Юнайтед» не было ни одного репортёра, освещающего деятельность «Манчестер Сити» с указанной радиостанции.

По мнению представителей «горожан», подобное происходит впервые. В клубе считают, что ни одна другая команда АПЛ не сталкивалась с таким обращением к себе, в результате которого страдают слушатели, поддерживающие клуб.

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