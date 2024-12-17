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Деменко — о «Спартаке»: даже в чемпионской команде не помешают хорошие усиления

Деменко — о «Спартаке»: даже в чемпионской команде не помешают хорошие усиления
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Бывший российский футболист Максим Деменко поделился мнением, какие позиции стоит усилить московскому «Спартаку» в ближайшее зимнее трансферное окно.

«Никто не ожидал, что «Спартак» будет так хорошо выглядеть в последних матчах — команда приблизилась к лидерам. Станкович видит работу на тренировочном процессе, а не только в игре. Поэтому, наверное, он хочет избавиться от некоторых футболистов, чтобы купить других игроков для своих планов. У Станковича своя тренерская психология. Поэтому тяжело сказать, какие позиции стоит усилить «Спартаку», который выиграл последние шесть матчей. Хотя даже в чемпионской команде не помешают хорошие усиления», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и расположился на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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