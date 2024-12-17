Дмитрий Гунько — о «Зените»: удерживать планку без тренера невозможно, Семак справляется

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько, ныне возглавляющий армянский «Урарту», высказался о санкт-петербургском «Зените», а также отметил работу Сергея Семака на посту главного тренера команды.

«Прежде всего, у петербургского клуба отличный подбор игроков. Финансовые возможности клуба выше, чем у всех остальных, соответственно, качество игроков тоже выше. Во-вторых, это заслуга тренерского штаба. Кто бы что ни говорил, так долго держать планку без тренера просто невозможно. Семак справляется со своими обязанностями», — приводит слова Гунько Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).