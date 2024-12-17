Стало известно расписание 19-го, 20-го и 21-го туров РПЛ

Российская Премьер-Лига утвердила расписание первых трёх туров РПЛ в весенней части сезона-2024/2025. Указано московское время.
19-й тур
28 февраля (пятница):
19:00. «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
1 марта (суббота):
14:00. «Пари НН» — «Акрон»
16:30. «Зенит» — ЦСКА
19:00. «Ахмат» — «Рубин»
19:30. «Краснодар» — «Крылья Советов»
2 марта (воскресенье):
14:00. «Химки» — «Факел»
16:30. «Спартак» — «Оренбург»
19:30. «Ростов» — «Динамо»
20-й тур
7 марта (пятница):
18:00. «Пари НН» — «Краснодар»
20:15. «Локомотив» — «Ахмат»
8 марта (суббота):
12:00. «Оренбург» — «Ростов»
14:30. «Факел» — «Зенит»
17:00. ЦСКА — «Химки»
19:30. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)
9 марта (воскресенье):
16:30. «Крылья Советов» — «Акрон»
19:30. «Рубин» — «Спартак»
21-й тур
15 марта (суббота):
12:00. «Оренбург» — «Факел»
14:30. «Химки» — «Ахмат»
17:00. «Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»
19:30. «Локомотив» — «Динамо»
16 марта (воскресенье):
13:00. «Акрон» — ЦСКА
15:15. «Рубин» — «Пари НН»
17:00. «Спартак» — «Зенит»
19:30. «Ростов» — «Краснодар»
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