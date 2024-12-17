Стало известно расписание «Спартака» на 19-й, 20-й, 21-й туры РПЛ

Стало известно расписание московского «Спартака» на 19-й, 20-й и 21-й туры Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

В рамках 19-го тура чемпионата красно-белые встретятся с «Оренбургом». Игра состоится в воскресенье, 2 марта. В 20-м туре соперником москвичей станет «Рубин». Матч пройдёт в Казани 9 марта. В 21-м туре подопечные Деяна Станковича примут на своём поле «Зенит». Эта игра пройдёт 16 марта.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).