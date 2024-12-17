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Опубликовано расписание «Зенита» на первые три тура РПЛ в весенней части сезона-2024/2025

Опубликовано расписание «Зенита» на первые три тура РПЛ в весенней части сезона-2024/2025
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Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала расписание первых трёх туров РПЛ в весенней части сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию расписание санкт-петербургского «Зенита» на указанные туры.

19-й тур

1 марта (суббота):

  • 16:30 мск. «Зенит» — ЦСКА

20-й тур

8 марта (суббота):

  • 14:30 мск. «Факел» — «Зенит»

21-й тур

16 марта (воскресенье):

  • 17:00 мск. «Спартак» — «Зенит»

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место, набрав 39 очков. На первой строчке располагается «Краснодар», который также заработал 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» с 37 очками.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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