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Александр Гришин: Галицкий достоин, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России

Александр Гришин: Галицкий достоин, чтобы «Краснодар» стал чемпионом России
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об участии «Краснодара» в чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Краснодар» — молодцы. Из уважения к Галицкому, который многое сделал для российского футбола, хочу, чтобы «быки» заняли первое место. Хотя в «Зените» работает мой друг Сергей Семак. Мне кажется, Галицкий достоин, чтобы «Краснодар» был первым. В прошлом сезоне им чуть не хватило, а в этом году они играют неплохо и идут в чемпионской борьбе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и расположился на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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