Расписание ЦСКА на первые три тура РПЛ в весенней части сезона-2024/2025

Стало известно расписание московского ЦСКА на 19-й, 20-й и 21-й туры Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

В рамках 19-го тура чемпионата красно-синие встретятся с «Зенитом». Игра состоится в субботу, 1 марта. В 20-м туре соперником москвичей станут «Химки». Матч пройдёт 8 марта. В 21-м туре подопечные Марко Николича встретятся с «Акроном». Эта игра пройдёт 16 марта.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА с 31 очком находится на шестом месте.