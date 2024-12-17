Журналист Арустамян объяснил, почему сорвался переход Захаряна в «Челси»

Известный футбольный журналист Нобель Арустамян рассказал, почему сорвался трансфер российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Челси» летом 2022 года.

«Во-первых, были абсолютно справедливые технические проблемы, связанные с переводом денег. Думаю, это можно было решить, но нужно было приложить много усилий. Со всех сторон. Однако было очень мало времени, это были 20-е числа августа, когда пришла первая бумага. Сложно сделать за неделю такую историю, когда одна сторона не может отправить деньги, хотя говорит, что может. Есть другая, которая должна их принять. Здесь справедливо, что без денег не будет трансфера.

Сейчас, мне кажется, российские клубы нашли способы взаимодействия с европейскими и латиноамериканскими командами. Да, с английскими пока не было. Как это могло произойти? Есть огромное количество историй, тот же самовыкуп. Есть история со счетами в разных валютах и банках.

Англия — самый сложный вариант. Клуб может отправить деньги, которые заблокируют банк, работающий с федерацией. Нужно было больше времени, чтобы этим заняться. «Динамо», возможно, понимало, что Арсену нужно ещё на год остаться в РПЛ, возможно, не было внутреннего решения, что пора продавать», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале форварда «Краснодара» Фёдора Смолова Smol Talk.

Летом 2023 года Захарян перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

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