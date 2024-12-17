Нобель Арустамян рассказал, какие клубы интересовались Захаряном до перехода в «Сосьедад»

Спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал, какие европейские клубы интересовались российским полузащитником Арсеном Захаряном до его перехода в «Реал Сосьедад». Напомним, из-за хороших отношений с агентами и отцом футболиста Арустамян получил авторизацию для работы с игроком и помогал с переходом Захаряна в испанский клуб.

«Первый вариант был «Челси» в 2022 году и вот в 2023-м «Реал Сосьедад». Да, у «Сосьедада» был интерес и до этого. Знаю, что у Арсена был конкретный интерес от «Лацио», 100% интерес. Был интерес от «Болоньи», других клубов Франции, из Германии. Если не ошибаюсь, в конце 2021 года был интерес от «Байера». Этим занимался не я, а его агенты. Причём это был не просто интерес, а прям 100%, его должны были забирать. Но потом из-за событий 2022 года все контакты прекратились», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале Smol Talk.

Летом 2023 года Захарян перешёл из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад». В текущем сезоне полузащитник ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах из-за травмы, однако он уже вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.