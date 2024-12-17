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Гришин: надеемся, что ЦСКА хорошо поработает зимой и вклинится в борьбу за тройку

Гришин: надеемся, что ЦСКА хорошо поработает зимой и вклинится в борьбу за тройку
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин выразил надежду на то, что красно-синие смогут побороться за попадание в тройку лучших команд РПЛ после зимнего перерыва.

«Все команды рядом, но остаётся всего 12 туров. Вроде бы восемь очков для ЦСКА до первого места — маленький отрыв. Но чтобы армейцы поднимались выше, надо набирать очки, а конкуренты должны их терять. Надеемся, что команда зимой хорошо поработает, сделает новые связки и вклинится в борьбу за тройку.

Ещё прошло мало времени, чтобы говорить о кардинальных изменениях при Николиче. Однако надо отметить, что ЦСКА стал играть лучше в обороне, но не очень хорошо в атаке. Есть дисбаланс», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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