Гришин: Слишкович тренирует «Оренбург» на дрожжах другого наставника

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил шансы «Оренбурга» на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге, а также работу главного тренера команды Владимира Слишковича.

«Конечно, «Оренбург» — главный кандидат на вылет из РПЛ. Команде не хватает очков, поэтому нужно выигрывать все матчи, чтобы исправить положение, ведь конкуренты тоже не будут просто так терять очки. Может, зимой «Оренбург» со Слишковичем так натренируются, что попадут в восьмёрку.

Слишкович только недавно пришёл и тренирует команду на дрожжах другого наставника. Очень сложно работать в недельном цикле. Тренеру на работу нужно обязательно давать минимум год. Сейчас убрали Деограсию, и если уберут ещё Слишковича, то всё свалят на нового наставника. Это неправильно», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Оренбург» набрал восемь очков в 18 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.