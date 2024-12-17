Мудрик опустошён из-за ситуации с допингом, игрок работает с юристами — Джейкобс

Крайний нападающий «Челси» Михаил Мудрик опустошён из-за своей положительной допинг-пробы и сотрудничает со специализированной юридической фирмой, занимающейся решением сложившейся ситуации. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).
По информации источника, утром футболисты «Челси» были проинформированы о наличии у украинского футболиста положительной допинг-пробы.
Подчёркивается, что главный тренер «синих» Энцо Мареска был в курсе ситуации и объяснял отсутствие Мудрика в составе команды в последних играх болезнью. При этом нападающий действительно вернулся из расположения национальной команды в ноябре больным. Ранее сообщалось, что Мудрик сдал положительный тест именно после ноябрьского матча за сборную.
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