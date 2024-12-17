Александр Гришин выделил Акинфеева и Кисляка в первой части РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин выделил двух игроков армейцев по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«За первую часть сезона РПЛ выделил бы из состава ЦСКА Игоря Акинфеева, который выдал сумасшедший матч с «Крыльями Советов», где совершил три «мёртвых» сейва. Конечно, нужно отметить молодого Кисляка, который стал футболистом основного состава. Мне кажется, он очень сильно спрогрессировал», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА с 31 очком находится на шестом месте.